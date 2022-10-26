У приватних домах Куп’янська газ уже є, а в багатоповерхівках з’явиться днями
У приватному секторі деокупованого міста Куп’янськ Харківської області вже відновлено газопостачання, а днями “блакитне паливо” буде й у багатоповерхівках. Також перевіряється на справність система централізованого опалення.
Найближчим часом місто має отримати будівельні матеріали та забезпечити ними мешканців, розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
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“Цього та наступного тижня очікуємо від обласної військової адміністрації, від “Червоного Хреста” будівельні матеріали, які дуже потрібні сьогодні людям”, – сказав він.
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За його словами, у місті відновлюються органи місцевого самоврядування, соціальних служб, ЦНАПу та ЖКГ. Люди можуть подати заявки про пошкодження майна внаслідок обстрілів, отримання державної фінансової та гуманітарної допомоги, а також дров для опалення.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приватному секторі деокупованого міста Куп’янськ Харківської області вже відновлено газопостачання, а днями “блакитне паливо” буде й у багатоповерхівках. Також перевіряється на справність система централізованого опалення.".