У приватних домах Куп’янська газ уже є, а в багатоповерхівках з’явиться днями

У приватному секторі деокупованого міста Куп’янськ Харківської області вже відновлено газопостачання, а днями “блакитне паливо” буде й у багатоповерхівках. Також перевіряється на справність система централізованого опалення.

Найближчим часом місто має отримати будівельні матеріали та забезпечити ними мешканців, розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Цього та наступного тижня очікуємо від обласної військової адміністрації, від “Червоного Хреста” будівельні матеріали, які дуже потрібні сьогодні людям”, – сказав він.

За його словами, у місті відновлюються органи місцевого самоврядування, соціальних служб, ЦНАПу та ЖКГ. Люди можуть подати заявки про пошкодження майна внаслідок обстрілів, отримання державної фінансової та гуманітарної допомоги, а також дров для опалення.

