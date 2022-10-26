Live
  • Середа 26.10.2022
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.08
    • 🔴

У приватних домах Куп’янська газ уже є, а в багатоповерхівках з’явиться днями

Суспільство 21:05   26.10.2022
Олена Нагорна
У приватних домах Куп’янська газ уже є, а в багатоповерхівках з’явиться днями

У приватному секторі деокупованого міста Куп’янськ Харківської області вже відновлено газопостачання, а днями “блакитне паливо” буде й у багатоповерхівках. Також перевіряється на справність система централізованого опалення.

Найближчим часом місто має отримати будівельні матеріали та забезпечити ними мешканців, розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Читайте також: У Куп’янськ повертають газ: із «блакитним паливом» уже — 1,5 тисячі будинків

“Цього та наступного тижня очікуємо від обласної військової адміністрації, від “Червоного Хреста” будівельні матеріали, які дуже потрібні сьогодні людям”, – сказав він.

Читайте також: У Куп’янську до кінця тижня обіцяють зробити «стабільний інтернет»

За його словами, у місті відновлюються органи місцевого самоврядування, соціальних служб, ЦНАПу та ЖКГ. Люди можуть подати заявки про пошкодження майна внаслідок обстрілів, отримання державної фінансової та гуманітарної допомоги, а також дров для опалення.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:41
Для рятувальників деокупованого Ізюма зіграв оркестр (відео)
20:00
На Харківщині окупанти забороняють людям виїжджати з населеного пункту
19:34
“Скинули, як дрова”: 17 тіл бійців ЗСУ знайшли в одній ямі на Харківщині
19:04
Синєгубов підтвердив наміри вимикати світло в Харкові з наступного тижня
18:37
14 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У приватних домах Куп’янська газ уже є, а в багатоповерхівках з’явиться днями»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 21:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У приватному секторі деокупованого міста Куп’янськ Харківської області вже відновлено газопостачання, а днями “блакитне паливо” буде й у багатоповерхівках. Також перевіряється на справність система централізованого опалення.".