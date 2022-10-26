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В частном секторе Купянска газ уже есть, а в многоэтажках появится на днях

Общество 21:05   26.10.2022
Елена Нагорная
В частном секторе Купянска газ уже есть, а в многоэтажках появится на днях Фото: ХОВА

В частном секторе деоккупированного города Купянск Харьковской области уже восстановлено газоснабжение, а на днях «голубое топливо» будет и в многоэтажках. Также проверяется на исправность система централизованного отопления.

В ближайшее время город должен получить строительные материалы и обеспечить ими жителей, рассказал временно исполняющий обязанности начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.

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«На этой и следующей неделе ожидаем от областной военной администрации, от «Красного Креста» строительные материалы, которые очень нужны сегодня людям», — сказал он.

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По его словам, в Купянске восстанавливаются органы местного самоуправления, социальных служб, ЦПАУ и ЖКХ. Люди могут подать заявки о повреждении имущества в результате обстрелов, получении государственной финансовой и гуманитарной помощи, а также дров для отопления.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 21:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В частном секторе деоккупированного города Купянск Харьковской области уже восстановлено газоснабжение, а на днях «голубое топливо» будет и в многоэтажках. Также проверяется на исправность система централизованного отопления.".