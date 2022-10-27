На Харьковщине возобновляют электроснабжение и газ возле Изюма и Купянска
За последние два дня газ подали почти до 17 тысяч домов деоккупированных общин, сообщила ХОВА.
К газоснабжению подключено 8,5 тысяч домов в городе Изюм, 7 тысяч домовладений Купянска.
Также «Харьковгаз» возобновил подачу газа в деоккупированный поселок Лесное Харьковского района. В настоящее время к газоснабжению подключено более 95% домовладений населенного пункта.
Возобновлено электроснабжение 150 абонентам пгт Старый Салтов и 78 абонентам села Новый Бурлук Чугуевского района.
В Купянском районе свет получили 1604 потребителя в селах Зарубинка, Водяное, Худоярово, Тищенковка.
Частично возобновили электроснабжение жителям сел Ольховатка, Кондрашовка.
Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в Изюмском районе. В частности, услуга получила 517 потребителей пгт Савинцы и села Борщевка.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 12:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние два дня газ подали почти до 17 тысяч домов деоккупированных общин, сообщила ХОВА.".