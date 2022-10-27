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На Харьковщине возобновляют электроснабжение и газ возле Изюма и Купянска

Общество 12:50   27.10.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине возобновляют электроснабжение и газ возле Изюма и Купянска

За последние два дня газ подали почти до 17 тысяч домов деоккупированных общин, сообщила ХОВА.

К газоснабжению подключено 8,5 тысяч домов в городе Изюм, 7 тысяч домовладений Купянска.

Также «Харьковгаз» возобновил подачу газа в деоккупированный поселок Лесное Харьковского района. В настоящее время к газоснабжению подключено более 95% домовладений населенного пункта.

Возобновлено электроснабжение 150 абонентам пгт Старый Салтов и 78 абонентам села Новый Бурлук Чугуевского района.

В Купянском районе свет получили 1604 потребителя в селах Зарубинка, Водяное, Худоярово, Тищенковка.

Частично возобновили электроснабжение жителям сел Ольховатка, Кондрашовка.

Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения в Изюмском районе. В частности, услуга получила 517 потребителей пгт Савинцы и села Борщевка.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 12:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние два дня газ подали почти до 17 тысяч домов деоккупированных общин, сообщила ХОВА.".