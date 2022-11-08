В Харьковской области в Купянске и в Барвенково заработали ЦНАПы

В Харьковской области возобновляют работу Центров предоставления административных услуг, сообщают в Департаменте цифровой трансформации региона Харьковской ОВА.

Был открыт ЦНАП в г. Купянск и в г. Барвенково Изюмского района.

«Отныне жители города Барвенково могут обратиться за административными и социальными услугами к специалистам Центра по новому адресу (ул. Центральная, 8, ежедневно с 08:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней). ЦНАП подключен к предоставлению услуги по фиксации повреждения или разрушению имущества», — сообщили в Департаменте.

Население деоккупированных территорий Харьковской области может получать административные услуги в соседних общинах или в Региональном центре Харькова по предварительной записи: 0800 304 304. Также жители общин имеют возможность воспользоваться услугами в электронном виде на портале «Действие: Государственные услуги онлайн» (https:/ /diia.gov.ua/) и в мобильном приложении «Действие».

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