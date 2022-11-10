Робота в Харкові: ТОП найоплачуваніших вакансій змінився
Обласна служба зайнятості презентувала новий ТОП-10 вакансій у Харківській області. Зарплату пропонують від 7,5 до 20 тисяч гривень.
На 10 жовтня у Службі зайнятості Харківської області актуальні 1000 ваканський, повідомили у ХОВА. Повний перелік доступний тут . Список фахівців, яким пропонують роботу з досить високою (за мірками військових часів) зарплатою, минулого тижня змінився.
Як виявилось, найвигідніше в Харкові бути лікарем-логопедом. Такому фахівцеві пропонують роботу із зарплатою 20 тис. грн на місяць. Кухарю готові платити 17 тис. грн, ветлікарю – 15 тисяч.
Загалом про рівень зарплат, які пропонують харків’янам, можна зробити висновки, зважаючи на те, що до ТОП-10 потрапила вакансія бактеріолога із зарплатою 7,5 тис. грн.
Минулого тижня мінімальна зарплата, яку пропонували у ТОПі, була 9000 грн – стільки роботодавці були готові платити завідувачу складу.
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Нагадуємо, що в Службі зайнятості Харківщини працює “гаряча лінія”, на яку можна звернутися з питаннями щодо вакансій та безробіття. Телефонувати можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: (073) 055 98 (099) 056 28 00; (095) 138 72 96.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 15:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласна служба зайнятості презентувала новий ТОП-10 вакансій у Харківській області. Зарплату пропонують від 7,5 до 20 тисяч гривень".