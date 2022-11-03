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Робота на Харківщині: вакансії тижня – від 9 до 21 тисячі гривень

Суспільство 20:58   03.11.2022
Олена Нагорна
Робота на Харківщині: вакансії тижня – від 9 до 21 тисячі гривень

Робота є. Станом на 3 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині є актуальними 1230 вакансій.

Інфографіку опублікувала Харківська ОВА.

Цього разу очолює топ-10 спеціальностей тижня “головний технолог”, на цій посаді пропонують 21 тисячу гривень на місяць.

Лікар ультразвукової діагностики та зварювальник матимуть по 20 тисяч, слюсар – 14 тисяч, начальник відділу кадрів та доводжувач-притирник – по 12, вантажник – 11700, економіст з праці – 11100, а завідувач складу та апаратник хімводоочищення – по 9 тисяч.

Із повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитися за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у Telegram або на “гарячу лінію” Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 20:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робота є. Станом на 3 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині є актуальними 1230 вакансій.".