Робота на Харківщині: вакансії тижня – від 9 до 21 тисячі гривень

Робота є. Станом на 3 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині є актуальними 1230 вакансій.

Інфографіку опублікувала Харківська ОВА.

Цього разу очолює топ-10 спеціальностей тижня “головний технолог”, на цій посаді пропонують 21 тисячу гривень на місяць.

Лікар ультразвукової діагностики та зварювальник матимуть по 20 тисяч, слюсар – 14 тисяч, начальник відділу кадрів та доводжувач-притирник – по 12, вантажник – 11700, економіст з праці – 11100, а завідувач складу та апаратник хімводоочищення – по 9 тисяч.

Із повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитися за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у Telegram або на “гарячу лінію” Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.