Работа на Харьковщине: вакансии недели — от 9 до 21 тысячи гривен
Работа есть. По состоянию на 3 ноября, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1230 вакансий.
Инфографику опубликовала Харьковская ОВА.
На этот раз возглавляет топ-10 специальностей недели «главный технолог», на этой должности предлагают 21 тысячу гривен в месяц.
Врач ультразвуковой диагностики и сварщик будут иметь по 20 тысяч, слесарь — 14 тысяч, начальник отдела кадров и доводчик-притирщик — по 12, грузчик — 11700, экономист по труду — 11100, а заведующий склада и аппаратчик химводоочистки — по 9 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий по г. Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в Telegram или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работа есть. По состоянию на 3 ноября, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1230 вакансий.".