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Работа на Харьковщине: вакансии недели — от 9 до 21 тысячи гривен

Общество 20:58   03.11.2022
Елена Нагорная
Работа на Харьковщине: вакансии недели — от 9 до 21 тысячи гривен

Работа есть. По состоянию на 3 ноября, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1230 вакансий.

Инфографику опубликовала Харьковская ОВА.

На этот раз возглавляет топ-10 специальностей недели «главный технолог», на этой должности предлагают 21 тысячу гривен в месяц.

Врач ультразвуковой диагностики и сварщик будут иметь по 20 тысяч, слесарь — 14 тысяч, начальник отдела кадров и доводчик-притирщик — по 12, грузчик — 11700, экономист по труду — 11100, а заведующий склада и аппаратчик химводоочистки — по 9 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий по г. Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в Telegram или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 20:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работа есть. По состоянию на 3 ноября, по данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны 1230 вакансий.".