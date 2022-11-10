Live
  • Четверг 10.11.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.75
    • 🟢

Работа в Харькове: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий изменился

Общество 15:35   10.11.2022
Оксана Горун
Работа в Харькове: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий изменился

Областная служба занятости представила новый ТОП-10 вакансий в Харьковской области. Зарплату предлагают от 7,5 до 20 тысяч гривен.

На 10 октября в Службе занятости Харьковской области актуальны 1000 ваканский, сообщили в ХОВА. Полный перечень доступен здесь. Список специалистов, которым предлагают работу с достаточно высокой (по военным меркам) зарплатой с прошлой недели изменился.

Как оказалось, выгоднее всего в Харькове быть врачом-логопедом. Такому специалисту предлагают работу с зарплатой 20 тыс. грн в месяц. Повару готовы платить 17 тыс. грн, ветврачу — 15 тысяч.

В целом об уровне зарплат, которые предлагают харькочанам, можно сделать выводы, исходя из того, что в ТОП-10 попала вакансия бактериолога с зарплатой 7,5 тыс. грн.

На минувшей неделе минимальная зарплата, которую предлагали в ТОПе, была 9000 грн — столько работодатели были готовы платить заведующему складом.

  • Читайте также: На Харьковщине открыты вакансии на 20-25 тысяч гривен в месяц. Подробности

    • Напоминаем, что в Службе занятости Харьковщины работает «горячая линия», на которую можно обратиться с вопросами, касающимися вакансий и безработицы. Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: (073) 055 98 (099) 056 28 00; (095) 138 72 96.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:40
    Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине
    09:14
    За сутки на Харьковщине двое раненых — Синегубов
    19:00
    «Дети войны»: в ХОВА объяснили, куда сообщать о похищении детей оккупантами
    16:12
    В Харьковской области в Купянске и в Барвенково заработали ЦНАПы
    13:03
    Синегубов: Громады Харьковщины получают продукты, генераторы и стройматериалы

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Работа в Харькове: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий изменился»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 15:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная служба занятости представила новый ТОП-10 вакансий в Харьковской области. Зарплату предлагают от 7,5 до 20 тысяч гривен".