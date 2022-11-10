Работа в Харькове: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий изменился
Областная служба занятости представила новый ТОП-10 вакансий в Харьковской области. Зарплату предлагают от 7,5 до 20 тысяч гривен.
На 10 октября в Службе занятости Харьковской области актуальны 1000 ваканский, сообщили в ХОВА. Полный перечень доступен здесь. Список специалистов, которым предлагают работу с достаточно высокой (по военным меркам) зарплатой с прошлой недели изменился.
Как оказалось, выгоднее всего в Харькове быть врачом-логопедом. Такому специалисту предлагают работу с зарплатой 20 тыс. грн в месяц. Повару готовы платить 17 тыс. грн, ветврачу — 15 тысяч.
В целом об уровне зарплат, которые предлагают харькочанам, можно сделать выводы, исходя из того, что в ТОП-10 попала вакансия бактериолога с зарплатой 7,5 тыс. грн.
На минувшей неделе минимальная зарплата, которую предлагали в ТОПе, была 9000 грн — столько работодатели были готовы платить заведующему складом.
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Напоминаем, что в Службе занятости Харьковщины работает «горячая линия», на которую можно обратиться с вопросами, касающимися вакансий и безработицы. Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: (073) 055 98 (099) 056 28 00; (095) 138 72 96.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 15:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная служба занятости представила новый ТОП-10 вакансий в Харьковской области. Зарплату предлагают от 7,5 до 20 тысяч гривен".