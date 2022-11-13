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У громаді на Харківщині лунатимуть постріли: жителів просять не лякатися

Суспільство 11:05   13.11.2022
Олена Нагорна
У громаді на Харківщині лунатимуть постріли: жителів просять не лякатися

Жителів Лозівської громади Харківської області попереджають про навчальні стрільби, які проводитимуться з 11:00 до 12:00 13 листопада.

Про це повідомили у Лозівській міськраді та закликали мешканців зберігати спокій.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 11:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Лозівської громади Харківської області попереджають про навчальні стрільби, які проводитимуться з 11:00 до 12:00 13 листопада.".