У громаді на Харківщині лунатимуть постріли: жителів просять не лякатися
Жителів Лозівської громади Харківської області попереджають про навчальні стрільби, які проводитимуться з 11:00 до 12:00 13 листопада.
Про це повідомили у Лозівській міськраді та закликали мешканців зберігати спокій.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 11:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Лозівської громади Харківської області попереджають про навчальні стрільби, які проводитимуться з 11:00 до 12:00 13 листопада.".