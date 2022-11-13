В громаде на Харьковщине будут звучать выстрелы: жителей просят не пугаться
Жителей Лозовской громады Харьковской области предупреждают об учебных стрельбах, которые будут проводиться с 11:00 до 12:00 13 ноября.
Об этом сообщили в Лозовском горсовете и призвали жителей сохранять спокойствие.
Читайте также: Сутки без пострадавших, в Волчанске из-за обстрела горела квартира — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «В громаде на Харьковщине будут звучать выстрелы: жителей просят не пугаться»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 11:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Лозовской громады Харьковской области предупреждают об учебных стрельбах, которые будут проводиться с 11:00 до 12:00 13 ноября.".