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В громаде на Харьковщине будут звучать выстрелы: жителей просят не пугаться

Общество 11:05   13.11.2022
Елена Нагорная
В громаде на Харьковщине будут звучать выстрелы: жителей просят не пугаться

Жителей Лозовской громады Харьковской области предупреждают об учебных стрельбах, которые будут проводиться с 11:00 до 12:00 13 ноября.

Об этом сообщили в Лозовском горсовете и призвали жителей сохранять спокойствие.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 11:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Лозовской громады Харьковской области предупреждают об учебных стрельбах, которые будут проводиться с 11:00 до 12:00 13 ноября.".