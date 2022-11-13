Сутки без пострадавших, в Волчанске из-за обстрела горела квартира — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В течение минувших суток в Харьковской области в результате боевых действий пострадавших среди гражданских нет.
Российские оккупанты обстреливали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Он рассказал, что около 16-ти часов 12 ноября в городе Волчанск в результате российского обстрела была повреждена квартира в многоквартирном доме, произошел пожар.
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«Наши военные продолжают вести бои с российскими оккупантами на линии соприкосновения. Поддерживаем ВСУ и верим в победу!», — пишет Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 09:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в Харьковской области в результате боевых действий пострадавших среди гражданских нет.".