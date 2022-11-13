Сутки без пострадавших, в Волчанске из-за обстрела горела квартира — Синегубов

В течение минувших суток в Харьковской области в результате боевых действий пострадавших среди гражданских нет.

Российские оккупанты обстреливали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что около 16-ти часов 12 ноября в городе Волчанск в результате российского обстрела была повреждена квартира в многоквартирном доме, произошел пожар.

«Наши военные продолжают вести бои с российскими оккупантами на линии соприкосновения. Поддерживаем ВСУ и верим в победу!», — пишет Синегубов.