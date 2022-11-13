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Сутки без пострадавших, в Волчанске из-за обстрела горела квартира — Синегубов

Происшествия 09:10   13.11.2022
Елена Нагорная
Сутки без пострадавших, в Волчанске из-за обстрела горела квартира — Синегубов Фото: Олег Синегубов

В течение минувших суток в Харьковской области в результате боевых действий пострадавших среди гражданских нет.

Российские оккупанты обстреливали Чугуевский, Купянский и Харьковский районы, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что около 16-ти часов 12 ноября в городе Волчанск в результате российского обстрела была повреждена квартира в многоквартирном доме, произошел пожар.

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«Наши военные продолжают вести бои с российскими оккупантами на линии соприкосновения. Поддерживаем ВСУ и верим в победу!», — пишет Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 09:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в Харьковской области в результате боевых действий пострадавших среди гражданских нет.".