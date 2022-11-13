Зачем оккупанты пошли в атаку на Купянщине. Мнение аналитиков ISW
Оккупанты атаковали в районах сел Орлянка и Масютовка на Харьковщине, о чем Генштаб ВСУ сообщил утром 12 ноября, очевидно для сдерживания действий украинских сил, а не для возврата захваченных ранее территорий.
Такое мнение высказали аналитики Американского института изучения войны ISW.
Утром 12 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянского района. Масютовка находится за Осколом, неподалеку Двуречной, а Орлянка (ранее село называлось Орлянское) — возле админграницы Харьковской и Луганской областей.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зачем оккупанты пошли в атаку на Купянщине. Мнение аналитиков ISW»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 08:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты атаковали в районах сел Орлянка и Масютовка на Харьковщине, о чем Генштаб ВСУ сообщил утром 12 ноября, очевидно для сдерживания действий украинских сил, а не для возврата захваченных ранее территорий.".