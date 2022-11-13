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Зачем оккупанты пошли в атаку на Купянщине. Мнение аналитиков ISW

Происшествия 08:25   13.11.2022
Елена Нагорная
Зачем оккупанты пошли в атаку на Купянщине. Мнение аналитиков ISW

Оккупанты атаковали в районах сел Орлянка и Масютовка на Харьковщине, о чем Генштаб ВСУ сообщил утром 12 ноября, очевидно для сдерживания действий украинских сил, а не для возврата захваченных ранее территорий.

Такое мнение высказали аналитики Американского института изучения войны ISW.

Утром 12 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянского района. Масютовка находится за Осколом, неподалеку Двуречной, а Орлянка (ранее село называлось Орлянское) — возле админграницы Харьковской и Луганской областей.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 08:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты атаковали в районах сел Орлянка и Масютовка на Харьковщине, о чем Генштаб ВСУ сообщил утром 12 ноября, очевидно для сдерживания действий украинских сил, а не для возврата захваченных ранее территорий.".