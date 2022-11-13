Зачем оккупанты пошли в атаку на Купянщине. Мнение аналитиков ISW

Оккупанты атаковали в районах сел Орлянка и Масютовка на Харьковщине, о чем Генштаб ВСУ сообщил утром 12 ноября, очевидно для сдерживания действий украинских сил, а не для возврата захваченных ранее территорий.

Такое мнение высказали аналитики Американского института изучения войны ISW.

Утром 12 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянского района. Масютовка находится за Осколом, неподалеку Двуречной, а Орлянка (ранее село называлось Орлянское) — возле админграницы Харьковской и Луганской областей.