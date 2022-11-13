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Навіщо окупанти пішли в атаку на Куп’янщині. Думка аналітиків ISW

Події 08:25   13.11.2022
Олена Нагорна
Навіщо окупанти пішли в атаку на Куп’янщині. Думка аналітиків ISW

Окупанти атакували в районах сіл Орлянка та Масютівка на Харківщині, про що Генштаб ЗСУ повідомив вранці 12 листопада, вочевидь, для стримування дій українських сил, а не для повернення захоплених раніше територій.

Таку думку висловили аналітики Американського інституту вивчення війни ISW.

Вранці 12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куп’янського району. Масютівка знаходиться за Осколом, неподалік Дворічної, а Орлянка (раніше село називалося Орлянське) – біля адмінкордону Харківської та Луганської областей.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 08:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти атакували в районах сіл Орлянка та Масютівка на Харківщині, про що Генштаб ЗСУ повідомив вранці 12 листопада, вочевидь, для стримування дій українських сил, а не для повернення захоплених раніше територій.".