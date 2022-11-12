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Армія РФ пішла в атаку в районі Куп’янська та Дворічної – інформація Генштабу

Події 07:31   12.11.2022
Оксана Горун
Армія РФ пішла в атаку в районі Куп’янська та Дворічної – інформація Генштабу

У зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 12 листопада інформують про спроби окупантів атакувати населені пункти на Харківщині.

“За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області”, – повідомили у Генштабі.

Згадані населені пункти знаходяться в Куп’янському районі. Масютівка – за Осколом, неподалік Дворічної. Орлянка (раніше село називалося Орлянське) – біля адмінкордону Харківської та Луганської областей, у районі Куп’янська.

Села Масютівка та Орлянка на карті

Також у Генштабі повідомили про обстріл території Харківської області.

Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Вільхуватка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському і Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ і Табаївка на Харківщині“, – перерахували у зведенні.

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    • Харківська область згадана й серед тих регіонів, які потрапили під потужні ракетні та авіаційні удари, а також обстріли з РСЗВ. Загалом в Україні за добу під таким обстрілом опинилися 25 населених пунктів. Ворог завдав 4 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 07:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 12 листопада інформують про спроби окупантів атакувати населені пункти на Харківщині".