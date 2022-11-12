Армия РФ пошла в атаку в районе Купянска и Двуречной — информация Генштаба

В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 12 ноября информируют о попытках оккупантов атаковать населенные пункты на Харьковщине.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Упомянутые населенные пункты находятся в Купянском районе. Масютовка — за Осколом, неподалеку от Двуречной. Орлянка (ранее село называлось Орлянское) — у админграницы Харьковской и Луганской областей, в районе Купянска.

Также в Генштабе сообщили об обстрелах территории Харьковской области.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Ольховатка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Купянск и Табаевка Харьковской области», — перечислили в сводке.

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Харьковская область упомянута и среди тех регионов, которые попали под мощные ракетные и авиационные удар, а также обстрелы из РСЗО. В целом в Украине за сутки под такими обстрелами оказались 25 населенных пунктов. Враг нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.