Доба без постраждалих, у Вовчанську через обстріл горіла квартира – Синєгубов

Протягом минулої доби на Харківщині внаслідок бойових дій постраждалих серед цивільних немає.

Російські окупанти обстрілювали Чугуївський, Куп’янський та Харківський райони, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що близько 16-ї години 12 листопада в місті Вовчанськ внаслідок російського обстрілу було пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку, сталася пожежа.

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“Наші військові продовжують вести бої з російськими окупантами на лінії зіткнення. Підтримуємо ЗСУ та віримо у перемогу!”, – пише Синєгубов.