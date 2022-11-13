У Вовчанську гасили масштабну пожежу у квартирі через обстріли армії РФ
Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася на Харківщині протягом доби.
“Пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у Чугуївському районі області в місті Вовчанськ. Горіла квартира в житловому будинку. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу”, – повідомляють в облуправлінні ДСНС.
Загалом із 12 по 13 листопада рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж.
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За добу піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 404 вибухонебезпечні предмети, а жителям міст Куп’янськ та Ізюм рятувальники привезли 32 тонни питної води.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 07:51;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася на Харківщині протягом доби.".