У Вовчанську гасили масштабну пожежу у квартирі через обстріли армії РФ

Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася на Харківщині протягом доби.

“Пожежа, яку спричинив ворог своїми обстрілами, трапилась у Чугуївському районі області в місті Вовчанськ. Горіла квартира в житловому будинку. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу”, – повідомляють в облуправлінні ДСНС.

Загалом із 12 по 13 листопада рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж.

За добу піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 404 вибухонебезпечні предмети, а жителям міст Куп’янськ та Ізюм рятувальники привезли 32 тонни питної води.