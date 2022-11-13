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В Волчанске тушили масштабный пожар в квартире из-за обстрелов армии РФ

Происшествия 07:51   13.11.2022
Елена Нагорная
В Волчанске тушили масштабный пожар в квартире из-за обстрелов армии РФ

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел на Харьковщине в течение суток. 

«Пожар, который вызвал враг своими обстрелами, произошел в Чугуевском районе области в городе Волчанск. Горела квартира в жилом доме. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава», — сообщают в облуправлении ГСЧС.

Всего с 12 по 13 ноября спасатели выезжали на тушение 15 пожаров.

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За сутки пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 404 взрывоопасных предмета, а жителям городов Купянск и Изюм спасатели привезли 32 тонны питьевой воды.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 07:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел на Харьковщине в течение суток. ".