В Волчанске тушили масштабный пожар в квартире из-за обстрелов армии РФ

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел на Харьковщине в течение суток.

«Пожар, который вызвал враг своими обстрелами, произошел в Чугуевском районе области в городе Волчанск. Горела квартира в жилом доме. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава», — сообщают в облуправлении ГСЧС.

Всего с 12 по 13 ноября спасатели выезжали на тушение 15 пожаров.

За сутки пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 404 взрывоопасных предмета, а жителям городов Купянск и Изюм спасатели привезли 32 тонны питьевой воды.