Враг ударил по Харьковщине и обстрелял 9 населенных пунктов — Генштаб
Российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении — из минометов и ствольной артиллерии россияне били по районам населенных пунктов Терновая, Бологовка, Ольховатка, Зеленое, Колодязное, Огурцово и Старица, на Купянском — по районам сел Кисловка и Табаевка.
«За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей», — пишет Генштаб.
Информации о наступательных действиях врага в сводке Генштаба нет. Напомним, утром 12 ноября командование ВСУ проинформировало о попытках оккупантов атаковать в районе Купянска и Двуречной. Защитники Харьковщины отбили эти атаки. По словам воинов харьковской 92-й ОМБр ситуация на линии фронта на Харьковщине (в той небольшой ее части, которая до сих пор остается оккупированной) напоминает мясорубку.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 07:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области.".