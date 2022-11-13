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Ворог ударив по Харківщині та обстріляв 9 населених пунктів – Генштаб

Події 07:23   13.11.2022
Елена Нагорная
Ворог ударив по Харківщині та обстріляв 9 населених пунктів – Генштаб

Російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії росіяни гатили по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця, на Куп’янському – по районах сіл Кислівка та Табаївка.

“Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей”, – пише Генштаб.

Інформації про наступальні дії ворога у зведенні Генштабу немає. Нагадаємо, вранці 12 листопада командування ЗСУ поінформувало про спроби окупантів атакувати в районі Куп’янська та Дворічної. Захисники Харківщини відбили ці атаки. За словами воїнів харківської 92-ї ОМБр, ситуація на лінії фронту на Харківщині (у тій невеликій її частині, яка досі залишається окупованою) нагадує м’ясорубку.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 07:23;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Харківської області.".