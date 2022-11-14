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Допомогла Польща: пункт швидкої допомоги відкрили в деокупованому Ізюмі

Суспільство 18:49   14.11.2022
Олена Нагорна
Допомогла Польща: пункт швидкої допомоги відкрили в деокупованому Ізюмі

У деокупованому місті Ізюм на Харківщині з’явився пункт базування бригад екстреної медичної допомоги.

Медики розмістилися в мобільному приміщенні, встановлення якого стало можливим завдяки проєкту “Польська допомога”, розповіли у Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

Будівля обладнана всім необхідним для безпечної та комфортної роботи, зазначили у Центрі.

На урочистому відкритті, зокрема, була присутня польська делегація. Директор Центру Віктор Забашта подякував гостям за допомогу на шляху відновлення системи охорони здоров’я у деокупованих районах Харківщини.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому місті Ізюм на Харківщині з’явився пункт базування бригад екстреної медичної допомоги.".