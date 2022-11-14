Допомогла Польща: пункт швидкої допомоги відкрили в деокупованому Ізюмі
У деокупованому місті Ізюм на Харківщині з’явився пункт базування бригад екстреної медичної допомоги.
Медики розмістилися в мобільному приміщенні, встановлення якого стало можливим завдяки проєкту “Польська допомога”, розповіли у Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф.
Будівля обладнана всім необхідним для безпечної та комфортної роботи, зазначили у Центрі.
На урочистому відкритті, зокрема, була присутня польська делегація. Директор Центру Віктор Забашта подякував гостям за допомогу на шляху відновлення системи охорони здоров’я у деокупованих районах Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому місті Ізюм на Харківщині з’явився пункт базування бригад екстреної медичної допомоги.".