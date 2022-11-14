Live
  • Понедельник 14.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.7
    • 🟢

Помогла Польша: пункт скорой помощи открыли в деоккупированном Изюме

Общество 18:49   14.11.2022
Елена Нагорная
Помогла Польша: пункт скорой помощи открыли в деоккупированном Изюме Фото: Центр экстреной медпомощи и медицины катастроф

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области появился пункт базирования бригад экстреной медицинской помощи.

Медики разместились в мобильном помещении, установка которого стала возможной благодаря проекту «Польская помощь», рассказали в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Здание оборудовано всем необходимым для безопасной и комфортной работы, отметили в Центре.

На торжественном открытии, в частности, присутствовала польская делегация. Директор Центра Виктор Забашта поблагодарил гостей за помощь на пути восстановления системы здравоохранения в деоккупированных районах Харьковщины.

Читайте также: В день — по сотне пациентов и четыре операции: Ляшко посетил госпиталь в Изюме

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:55
О состоянии подростков, подорвавшихся на Северной Салтовке, рассказали в ХОВА
17:16
Армия РФ вновь обстреляла Харьковщину ракетами — соцсети (видео)
14:21
«Сливал» позиции украинского ПВО. В Харькове СБУ задержала шпиона рф
08:46
Синегубов: На Харьковщине двое людей пострадали из-за мин
07:47
Россияне обстреляли Харьков ракетами, а область – из минометов и артиллерии

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Помогла Польша: пункт скорой помощи открыли в деоккупированном Изюме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Изюм Харьковской области появился пункт базирования бригад экстреной медицинской помощи.".