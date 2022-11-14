Помогла Польша: пункт скорой помощи открыли в деоккупированном Изюме

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области появился пункт базирования бригад экстреной медицинской помощи.

Медики разместились в мобильном помещении, установка которого стала возможной благодаря проекту «Польская помощь», рассказали в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Здание оборудовано всем необходимым для безопасной и комфортной работы, отметили в Центре.

На торжественном открытии, в частности, присутствовала польская делегация. Директор Центра Виктор Забашта поблагодарил гостей за помощь на пути восстановления системы здравоохранения в деоккупированных районах Харьковщины.