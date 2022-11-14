Помогла Польша: пункт скорой помощи открыли в деоккупированном Изюме
Фото: Центр экстреной медпомощи и медицины катастроф
В деоккупированном городе Изюм Харьковской области появился пункт базирования бригад экстреной медицинской помощи.
Медики разместились в мобильном помещении, установка которого стала возможной благодаря проекту «Польская помощь», рассказали в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Здание оборудовано всем необходимым для безопасной и комфортной работы, отметили в Центре.
На торжественном открытии, в частности, присутствовала польская делегация. Директор Центра Виктор Забашта поблагодарил гостей за помощь на пути восстановления системы здравоохранения в деоккупированных районах Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Изюм Харьковской области появился пункт базирования бригад экстреной медицинской помощи.".