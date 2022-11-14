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На Харківщині енергетики повернули світло до ще одного села – ХОВА

Суспільство 12:24   14.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині енергетики повернули світло до ще одного села – ХОВА

У селищі Світличне Золочівського товариства енергетики відновили електропостачання, повідомили у Харківській ОВА.

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання до села Світличне, в якому через пошкодження внаслідок обстрілів Росії більше двох місяців не було світла.

Енергетики відремонтували понад 2 км високовольтної лінії 10 кВ, що становить близько 40 прольотів.
На сьогодні фахівці завершують відновлювальні роботи у с. Світличне, а також працюють над поверненням електропостачання у села Турове та Макарове.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 12:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Світличне Золочівського товариства енергетики відновили електропостачання, повідомили у Харківській ОВА.".