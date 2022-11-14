На Харківщині енергетики повернули світло до ще одного села – ХОВА
У селищі Світличне Золочівського товариства енергетики відновили електропостачання, повідомили у Харківській ОВА.
Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання до села Світличне, в якому через пошкодження внаслідок обстрілів Росії більше двох місяців не було світла.
Енергетики відремонтували понад 2 км високовольтної лінії 10 кВ, що становить близько 40 прольотів.
На сьогодні фахівці завершують відновлювальні роботи у с. Світличне, а також працюють над поверненням електропостачання у села Турове та Макарове.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 12:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Світличне Золочівського товариства енергетики відновили електропостачання, повідомили у Харківській ОВА.".