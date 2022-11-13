Як вимикатимуть світло на Харківщині в понеділок. Інформація Укренерго
Світло у Харківській області 14 листопада вимикатимуть за графіком, оприлюдненим раніше АТ “Харківобленерго”.
У понеділок з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, повідомили в Укренерго.
В інших регіонах України відключення поки що не прогнозуються.
Також поки що не плануються аварійні знеструмлення, які сьогодні були застосовані , хоча й не анонсувалися напередодні.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світло у Харківській області 14 листопада вимикатимуть за графіком, оприлюдненим раніше АТ “Харківобленерго”.".