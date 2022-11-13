Як вимикатимуть світло на Харківщині в понеділок. Інформація Укренерго

Світло у Харківській області 14 листопада вимикатимуть за графіком, оприлюдненим раніше АТ “Харківобленерго”.

У понеділок з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, повідомили в Укренерго.

В інших регіонах України відключення поки що не прогнозуються.

Також поки що не плануються аварійні знеструмлення, які сьогодні були застосовані , хоча й не анонсувалися напередодні.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.