Live
  • Неділя 13.11.2022
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🔴

Укренерго повідомляє про аварійні відключення світла на Харківщині

Суспільство 17:09   13.11.2022
Елена Нагорная
Укренерго повідомляє про аварійні відключення світла на Харківщині

Попри те, що в неділю на Харківщині анонсувалися лише планові відключення (тобто за графіком Харківобленерго), аварійні обмеження споживання Укренерго таки застосувало.

Про це повідомили в Укренерго та зазначили, що також аварійні відключення застосували у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

“Після стабілізації ситуації у цих областях продовжать діяти планові відключення”, – зазначили у національній енергетичній компанії.

В інших областях України відключення, як і раніше, не прогнозуються.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік Харківобленерго, що діє по 13 листопада, – за посиланням . Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

13:15
Укрпошта повернулася у Вовчанськ і вже відновила 96% відділень на Харківщині
12:10
За добу світло або газ на Харківщині повернули майже 1,5 тисячам сімей – ОВА
11:05
У громаді на Харківщині лунатимуть постріли: жителів просять не лякатися
09:54
Телеведучий Андрій Бєдняков приїжджав до харківських ДСНСників (фото)
09:10
Доба без постраждалих, у Вовчанську через обстріл горіла квартира – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Укренерго повідомляє про аварійні відключення світла на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 17:09;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри те, що в неділю на Харківщині анонсувалися лише планові відключення (тобто за графіком Харківобленерго), аварійні обмеження споживання Укренерго таки застосувало.".