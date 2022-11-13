Укренерго повідомляє про аварійні відключення світла на Харківщині
Попри те, що в неділю на Харківщині анонсувалися лише планові відключення (тобто за графіком Харківобленерго), аварійні обмеження споживання Укренерго таки застосувало.
Про це повідомили в Укренерго та зазначили, що також аварійні відключення застосували у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.
“Після стабілізації ситуації у цих областях продовжать діяти планові відключення”, – зазначили у національній енергетичній компанії.
В інших областях України відключення, як і раніше, не прогнозуються.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік Харківобленерго, що діє по 13 листопада, – за посиланням . Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 17:09;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри те, що в неділю на Харківщині анонсувалися лише планові відключення (тобто за графіком Харківобленерго), аварійні обмеження споживання Укренерго таки застосувало.".