Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях света на Харьковщине

Несмотря на то, что в воскресенье в Харьковской области анонсировались только плановые отключения (то есть по графику Харьковоблэнерго), аварийные ограничения потребления Укрэнерго таки применило.

Об этом сообщили в Укрэнерго и отметили, что также аварийные отключения применили в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

«После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения», — отметили в национальной энергетической компании.

В других областях Украины отключения по-прежнему не прогнозируются.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. График Харьковоблэнерго, действующий по 13 ноября, — по ссылке. График с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.