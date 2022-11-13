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Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях света на Харьковщине

Общество 17:09   13.11.2022
Елена Нагорная
Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях света на Харьковщине

Несмотря на то, что в воскресенье в Харьковской области анонсировались только плановые отключения (то есть по графику Харьковоблэнерго), аварийные ограничения потребления Укрэнерго таки применило.

Об этом сообщили в Укрэнерго и отметили, что также аварийные отключения применили в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

«После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения», — отметили в национальной энергетической компании.

В других областях Украины отключения по-прежнему не прогнозируются.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. График Харьковоблэнерго, действующий по 13 ноября, — по ссылке. График с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 17:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на то, что в воскресенье в Харьковской области анонсировались только плановые отключения (то есть по графику Харьковоблэнерго), аварийные ограничения потребления Укрэнерго таки применило.".