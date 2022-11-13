Укрэнерго сообщает об аварийных отключениях света на Харьковщине
Несмотря на то, что в воскресенье в Харьковской области анонсировались только плановые отключения (то есть по графику Харьковоблэнерго), аварийные ограничения потребления Укрэнерго таки применило.
Об этом сообщили в Укрэнерго и отметили, что также аварийные отключения применили в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.
«После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения», — отметили в национальной энергетической компании.
В других областях Украины отключения по-прежнему не прогнозируются.
Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. График Харьковоблэнерго, действующий по 13 ноября, — по ссылке. График с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 17:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на то, что в воскресенье в Харьковской области анонсировались только плановые отключения (то есть по графику Харьковоблэнерго), аварийные ограничения потребления Укрэнерго таки применило.".