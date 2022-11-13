Как будут отключать свет на Харьковщине в понедельник. Информация Укрэнерго
Свет в Харьковской области 14 ноября будут отключать по графику, обнародованному ранее АО «Харьковоблэнерго».
В понедельник с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, сообщили в Укрэнерго.
В других регионах Украины отключения пока не прогнозируются.
Также пока не планируются аварийные обесточивания, которые сегодня были применены, хотя и не анонсировались накануне.
Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 21:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свет в Харьковской области 14 ноября будут отключать по графику, обнародованному ранее АК «Харьковоблэнерго».".