Как будут отключать свет на Харьковщине в понедельник. Информация Укрэнерго

Свет в Харьковской области 14 ноября будут отключать по графику, обнародованному ранее АО «Харьковоблэнерго».

В понедельник с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, сообщили в Укрэнерго.

В других регионах Украины отключения пока не прогнозируются.

Также пока не планируются аварийные обесточивания, которые сегодня были применены, хотя и не анонсировались накануне.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.