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На Харьковщине энергетики вернули свет в еще одно село – ХОВА

Общество 12:24   14.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине энергетики вернули свет в еще одно село – ХОВА

В поселке Светличное Золочевского общества энергетики возобновили электроснабжение, сообщили в Харьковской ОВА.

Специалисты Золочевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение в село Светличное, в котором из-за повреждений в результате обстрелов России более двух месяцев не было света.

Энергетики отремонтировали более 2 км высоковольтной линии в 10 кВ, что составляет около 40 пролетов.
На сегодня специалисты завершают восстановительные работы в с. Светличное, а также работают над возвращением электроснабжения в деревни Турово и Макарово.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 12:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Светличное Золочевского общества энергетики возобновили электроснабжение, сообщили в Харьковской ОВА.".