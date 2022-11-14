На Харьковщине энергетики вернули свет в еще одно село – ХОВА
В поселке Светличное Золочевского общества энергетики возобновили электроснабжение, сообщили в Харьковской ОВА.
Специалисты Золочевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение в село Светличное, в котором из-за повреждений в результате обстрелов России более двух месяцев не было света.
Энергетики отремонтировали более 2 км высоковольтной линии в 10 кВ, что составляет около 40 пролетов.
На сегодня специалисты завершают восстановительные работы в с. Светличное, а также работают над возвращением электроснабжения в деревни Турово и Макарово.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 12:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Светличное Золочевского общества энергетики возобновили электроснабжение, сообщили в Харьковской ОВА.".