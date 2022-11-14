На Харьковщине энергетики вернули свет в еще одно село – ХОВА

В поселке Светличное Золочевского общества энергетики возобновили электроснабжение, сообщили в Харьковской ОВА.

Специалисты Золочевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение в село Светличное, в котором из-за повреждений в результате обстрелов России более двух месяцев не было света.

Энергетики отремонтировали более 2 км высоковольтной линии в 10 кВ, что составляет около 40 пролетов.

На сегодня специалисты завершают восстановительные работы в с. Светличное, а также работают над возвращением электроснабжения в деревни Турово и Макарово.