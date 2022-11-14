Синєгубов: На Харківщині на міні підірвалися три чоловіки, коли косили траву

Деокуповані території Харківщини є одні з найбільш замінованими росіянами, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Чи не щодня, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Сьогодні в с. Цупівка Дергачівської ТГ підірвалися на міні 3 чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізували», – повідомив Синєгубов.

Очільник ХОВА закликав жителів Харківщини бути обережними, уникати узбіч та лісосмуг.