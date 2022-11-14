Синегубов: На Харьковщине на мине подорвались три человека, когда косили траву

Деоккупированные территории Харьковщины одни из самых заминированных россиянами, сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

«Ежедневно, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Сегодня в с. Цуповка Дергачевской ТГ взорвались на мине тоое мужчин, которые косили траву у железнодорожной станции. Пострадавшие госпитализированы», — сообщил Синегубов.

Руководитель ХОВА призвал жителей Харьковщины быть осторожными, избегать обочин и лесополос.

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