Синегубов: На Харьковщине на мине подорвались три человека, когда косили траву
Деоккупированные территории Харьковщины одни из самых заминированных россиянами, сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
«Ежедневно, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Сегодня в с. Цуповка Дергачевской ТГ взорвались на мине тоое мужчин, которые косили траву у железнодорожной станции. Пострадавшие госпитализированы», — сообщил Синегубов.
Руководитель ХОВА призвал жителей Харьковщины быть осторожными, избегать обочин и лесополос.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 17:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деоккупированные территории Харьковщины одни из самых заминированных россиянами, сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.".