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Синєгубов: На Харківщині двоє людей постраждали через міни

Общество 08:46   14.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині двоє людей постраждали через міни Фото: Олег Синегубов

13 листопада на вибухових пристроях підірвалися чоловіки з Дергачів та Волохова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об’єкт. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп’янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф.

«У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп’янського району  пошкоджений інфраструктурний об’єкт та освітній заклад. Сталися пожежі. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років», — повідомив Синєгубов.

Тривають роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в с. Волохов Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 листопада на вибухових пристроях підірвалися чоловіки з Дергачів та Волохова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.".