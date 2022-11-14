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Синєгубов: На Харківщині двоє людей постраждали через міни

Події 08:46   14.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині двоє людей постраждали через міни

13 листопада на вибухових пристроях вибухнули чоловіки з Дергачів та Волохова Яру, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Вчора близько 22:40 ворог ударив по Харкову трьома ракетами, попередньо ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об’єкт. Попередньо, без постраждалих.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп’янськ і Вовчанськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з РФ.

«У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп’янського району пошкоджено інфраструктурний об’єкт та освітню установу. Сталися пожежі. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп’янську з пораненням госпіталізовано чоловіка 48 років та жінку 26 років», – повідомив Синегубов.

Продовжуються роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Проте мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у селі Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада на вибухових пристроях вибухнули чоловіки з Дергачів та Волохова Яру, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов. ".