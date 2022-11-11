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На Харківщині трактор підірвався на міні й спалахнув – ДСНС

Події 07:45   11.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині трактор підірвався на міні й спалахнув – ДСНС Фото: телеграм Олександра Гусарова

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про те, що за добу в регіоні не було пожеж через обстріли, але НП викликала ворожа міна.

“Одна з пожеж виникла через спрацювання ворожої міни. На неї в поле наїхав трактор. Внаслідок вибуху постраждав механік трактора, а сам трактор спалахнув”, – повідомили рятувальники.

Надзвичайна подія сталася 11 листопада на території Барвінківської громади в селі Погонівка. Пожежники повністю погасили вогонь о 7:15 ранку. Про стан постраждалого тракториста подробиць у ДСНС не повідомили.

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    • Загалом, за інформацією рятувальників, за добу в регіоні сталося п’ять пожеж. Жодна з них не викликана ворожими обстрілами. Піротехніки за цей період знешкодили 412 вибухонебезпечних предметів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 07:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про те, що за добу в регіоні не було пожеж через обстріли, але НП викликала ворожа міна".