На Харківщині трактор підірвався на міні й спалахнув – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про те, що за добу в регіоні не було пожеж через обстріли, але НП викликала ворожа міна.

“Одна з пожеж виникла через спрацювання ворожої міни. На неї в поле наїхав трактор. Внаслідок вибуху постраждав механік трактора, а сам трактор спалахнув”, – повідомили рятувальники.

Надзвичайна подія сталася 11 листопада на території Барвінківської громади в селі Погонівка. Пожежники повністю погасили вогонь о 7:15 ранку. Про стан постраждалого тракториста подробиць у ДСНС не повідомили.

Загалом, за інформацією рятувальників, за добу в регіоні сталося п’ять пожеж. Жодна з них не викликана ворожими обстрілами. Піротехніки за цей період знешкодили 412 вибухонебезпечних предметів.