На Харьковщине трактор подорвался на мине и загорелся — ГСЧС
Фото: телеграм Александра Гусарова
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки в регионе не было пожаров из-за обстрелов, но ЧП вызвала вражеская мина.
«Один из пожаров возник из-за срабатывания вражеской мины. На нее в поле наехал трактор. В результате взрыва пострадал механик трактора, а сам трактор загорелся», — сообщили спасатели.
Происшествие случилось 11 ноября на территории Барвенковской громады в селе Погоновка. Пожарные полностью погасили огонь к 7:15 утра. О состоянии пострадавшего тракториста подробностей в ГСЧС не сообщили.
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В целом, по информации спасателей, за сутки в регионе произошло пять пожаров. Ни один из них не вызвали вражеские обстрелы. Пиротехники за этот период обезвредили 412 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки в регионе не было пожаров из-за обстрелов, но ЧП вызвала вражеская мина".