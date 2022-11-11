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На Харьковщине трактор подорвался на мине и загорелся — ГСЧС

Происшествия 07:45   11.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине трактор подорвался на мине и загорелся — ГСЧС Фото: телеграм Александра Гусарова

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки в регионе не было пожаров из-за обстрелов, но ЧП вызвала вражеская мина.

«Один из пожаров возник из-за срабатывания вражеской мины. На нее в поле наехал трактор. В результате взрыва пострадал механик трактора, а сам трактор загорелся», — сообщили спасатели.

Происшествие случилось 11 ноября на территории Барвенковской громады в селе Погоновка. Пожарные полностью погасили огонь к 7:15 утра. О состоянии пострадавшего тракториста подробностей в ГСЧС не сообщили.

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    • В целом, по информации спасателей, за сутки в регионе произошло пять пожаров. Ни один из них не вызвали вражеские обстрелы. Пиротехники за этот период обезвредили 412 взрывоопасных предметов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 07:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки в регионе не было пожаров из-за обстрелов, но ЧП вызвала вражеская мина".