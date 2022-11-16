Трохи торгівлі, офіси і будинки замість ринку “Барабашово” у Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, як виглядатиме у майбутньому мікрорайон, де зараз ринок “Барабашово”.

«Барабашово” у глобальному сенсі прибираємо. Якщо ви зараз поїдете на “Барабашово”, ви побачите, що там багато чого немає. Там буде житловий мікрорайон, велика дорога, офісні приміщення для ІТ, бо ІТ це гроші для бюджету, та небагато торгівлі», – розповів на зустрічі з містянами Терехов.