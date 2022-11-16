Немного торговли, офисы и дома вместо рынка «Барабашово» в Харькове – Терехов
Фото: скрин видео из telegram Игоря Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как будет выглядеть в будущем микрорайон, где сейчас рынок «Барабашово».
«Барабашова в глобальном смысле убираем. Если вы сейчас поедете на Барабашова, вы увидите, что там уже многого нет. Там будет жилой микрорайон, большая дорога, офисные помещения для ИТ, потому что ИТ это деньги для бюджета и немного торговли», — рассказал на встрече с горожанами Терехов.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 13:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как будет выглядеть в будущем микрорайон, где сейчас рынок «Барабашово».".