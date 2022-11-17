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Синєгубов: Окупанти завдали ще 4 ракетних удари на Харківщині по газовидобутку

Суспільство 12:50   17.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Окупанти завдали ще 4 ракетних удари на Харківщині по газовидобутку

Рашисти вдарили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

«Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ударів по Ізюмському району. Є загорання та пошкодження. На жаль, постраждали 3 працівників, медики надають всю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.

Щодо наслідків інформація уточнюється.

Енергетики ліквідовують наслідки попередніх ударів росіян. На зараз в області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла, це частина Ізюмського та Куп’янського районів. Відновлювальні роботи тривають.

До уваги жителів: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 12:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рашисти вдарили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.".