Синєгубов: Окупанти завдали ще 4 ракетних удари на Харківщині по газовидобутку

Рашисти вдарили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

«Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ударів по Ізюмському району. Є загорання та пошкодження. На жаль, постраждали 3 працівників, медики надають всю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.

Щодо наслідків інформація уточнюється.

Енергетики ліквідовують наслідки попередніх ударів росіян. На зараз в області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла, це частина Ізюмського та Куп’янського районів. Відновлювальні роботи тривають.

До уваги жителів: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.