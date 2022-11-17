Синєгубов: Окупанти завдали ще 4 ракетних удари на Харківщині по газовидобутку
Рашисти вдарили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.
«Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ударів по Ізюмському району. Є загорання та пошкодження. На жаль, постраждали 3 працівників, медики надають всю необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.
Щодо наслідків інформація уточнюється.
Енергетики ліквідовують наслідки попередніх ударів росіян. На зараз в області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла, це частина Ізюмського та Куп’янського районів. Відновлювальні роботи тривають.
До уваги жителів: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 12:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рашисти вдарили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.".