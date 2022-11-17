Синегубов: Оккупанты нанесли еще 4 ракетных удара на Харьковщине по газодобыче

Рашисты ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Спасательные подразделения и газовики продолжают ликвидировать последствия ударов по Изюмскому району. Есть возгорание и повреждение. К сожалению, пострадали 3 работника, медики оказывают всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.

По поводу последствий информация уточняется.

Энергетики ликвидируют последствия предварительных ударов россиян. В настоящее время в области около 20 тысяч абонентов остаются без света, это часть Изюмского и Купянского районов. Восстановительные работы продолжаются.

Вниманию жителей: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.