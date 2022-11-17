Враг ударил по критической инфраструктуре на Харьковщине — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району — есть попадания по критической инфраструктуре.
«Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение», — написал глава ХОВА в telegram.
Какой именно объект оказался под ударом россиян глава ХОВА не уточнил. Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума заявил, что враг 17 ноября бьет по объектам газодобычи. Такой объект есть на территории Изюмского района Харьковской области в том числе.
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Напомним, воздушная тревога в Харьковской области звучала 3,5 часа — с 7:30 утра. Следом за сообщением Синегубова — в 10:58 прозвучал отбой. Глава ХОВА в течение утра дважды предупреждал об угрозе ракетного удара, ссылаясь на информацию разведки.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району — есть попадания по критической инфраструктуре".