Враг ударил по критической инфраструктуре на Харьковщине — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району — есть попадания по критической инфраструктуре.

«Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение», — написал глава ХОВА в telegram.

Какой именно объект оказался под ударом россиян глава ХОВА не уточнил. Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума заявил, что враг 17 ноября бьет по объектам газодобычи. Такой объект есть на территории Изюмского района Харьковской области в том числе.

Напомним, воздушная тревога в Харьковской области звучала 3,5 часа — с 7:30 утра. Следом за сообщением Синегубова — в 10:58 прозвучал отбой. Глава ХОВА в течение утра дважды предупреждал об угрозе ракетного удара, ссылаясь на информацию разведки.