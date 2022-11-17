Ворог ударив по критичній інфраструктурі на Харківщині – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району – є влучання по критичній інфраструктурі.
“Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи“, – написав голова ХОВА в телеграмі.
Який саме об’єкт опинився під ударом росіян, глава ХОВА не уточнив. Зазначимо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму заявив, що ворог 17 листопада б’є по об’єктах газовидобутку. Такий об’єкт є на території Ізюмського району Харківської області, зокрема.
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Нагадаємо, повітряна тривога на Харківщині звучала 3,5 години – з 7:30 ранку. Слідом за повідомленням Синєгубова – о 10:58 пролунав відбій. Голова ХОВА протягом ранку двічі попереджав про загрозу ракетного удару, посилаючись на інформацію розвідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району – є влучення по критичній інфраструктурі".