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Ворог ударив по критичній інфраструктурі на Харківщині – Синєгубов

Події 10:58   17.11.2022
Оксана Горун
Ворог ударив по критичній інфраструктурі на Харківщині – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району – є влучання по критичній інфраструктурі.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи“, – написав голова ХОВА в телеграмі.

Який саме об’єкт опинився під ударом росіян, глава ХОВА не уточнив. Зазначимо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму заявив, що ворог 17 листопада б’є по об’єктах газовидобутку. Такий об’єкт є на території Ізюмського району Харківської області, зокрема.

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    • Нагадаємо, повітряна тривога на Харківщині звучала 3,5 години – з 7:30 ранку. Слідом за повідомленням Синєгубова – о 10:58 пролунав відбій. Голова ХОВА протягом ранку двічі попереджав про загрозу ракетного удару, посилаючись на інформацію розвідки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району – є влучення по критичній інфраструктурі".