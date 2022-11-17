Про ймовірність ракетного удару Харківщиною попередила розвідка – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов о 9:03 повідомив, що висока ймовірність ракетного удару по Харківській області зберігається.

“За даними розвідки, сьогодні висока ймовірність чергових ракетних ударів по Харкову та області. Тому закликаю всіх не ігнорувати сигнали тривоги та за можливості перебувати в укриттях”, – повторив своє ранкове попередження голова ХОВА.

Зазначимо, що повітряна тривога лунає по всій Україні. Громадян попереджають про підвищену небезпеку через запуски ракет авіацією РФ. У різних регіонах країни працює ППО. Тим часом, спостерігачі фіксують і активність пускових у Бєлгородській області. Місцеві бєлгордські паблики пишуть традиційні “гучно”, “вильоти” та періодично – “працює ППО”. Про “прильоти” по території Харківської області на даний момент інформації немає.