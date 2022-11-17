О вероятности ракетного удара по Харьковщине предупредила разведка — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов в 9:03 сообщил, что высокая вероятность ракетного удара по Харьковской области сохраняется.

«По данным разведки, сегодня высока вероятность очередных ракетных ударов по Харькову и области. Поэтому призываю всех не игнорировать сигналы тревоги и по возможности находиться в укрытиях», — повторил свое утреннее предупреждение глава ХОВА.

Отметим, что воздушная тревога звучит по всей Украине. Граждан предупреждают о повышенной опасности в связи с запусками ракет авиацией РФ. В различных регионах страны работает ПВО. Тем временем наблюдатели фиксируют и активность пусковых в Белгородской области. Местные белгордские паблики пишут традиционные «громко», «вылеты» и периодически — «работает ПВО». О «прилетах» по территории Харьковской области на данный момент информации нет.