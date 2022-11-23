Засніжений Харків: фото з парку Горького в заметах

Харків укрило снігом.

Ранкові фото улюбленого місця відпочинку харків’ян мирних часів – парку Горького опублікувала пресслужба парку.

“Сніговий ранок у Центральному парку. Все вкрите білою ковдрою”, – підписали кадри в телеграмі.