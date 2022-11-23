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Засніжений Харків: фото з парку Горького в заметах

Суспільство 10:15   23.11.2022
Оксана Горун
Засніжений Харків: фото з парку Горького в заметах Фото: пресслужба ЦПКіВ ім. Горького

Харків укрило снігом.

Ранкові фото улюбленого місця відпочинку харків’ян мирних часів – парку Горького опублікувала пресслужба парку.

Парк Горького у снігу у Харкові 2
Фото: пресслужба ЦПКіВ ім. Горького
Парк Горького у снігу у Харкові 3
Фото: пресслужба ЦПКіВ ім. Горького
Парк Горького у снігу у Харкові 4
Фото: пресслужба ЦПКіВ ім. Горького
Парк Горького у снігу у Харкові 5
Фото: пресслужба ЦПКіВ ім. Горького
Парк Горького у снігу у Харкові 6
Фото: пресслужба ЦПКіВ ім. Горького
Парк Горького у снігу у Харкові 7
Фото: пресслужба ЦПКіВ ім. Горького

“Сніговий ранок у Центральному парку. Все вкрите білою ковдрою”, – підписали кадри в телеграмі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків укрило снігом".