Засніжений Харків: фото з парку Горького в заметах
Фото: пресслужба ЦПКіВ ім. Горького
Харків укрило снігом.
Ранкові фото улюбленого місця відпочинку харків’ян мирних часів – парку Горького опублікувала пресслужба парку.
“Сніговий ранок у Центральному парку. Все вкрите білою ковдрою”, – підписали кадри в телеграмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків укрило снігом".