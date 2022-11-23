Заснеженный Харьков: фото из парка Горького в сугробах
Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького
Харьков укрыло снегом.
Утренние фото любимого места отдыха харьковчан мирных времен — парка Горького опубликовала пресс-служба парка.
«Снежное утро в Центральном парке. Все покрыто белым одеялом», — подписали кадры в telegram.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Заснеженный Харьков: фото из парка Горького в сугробах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков укрыло снегом".