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Заснеженный Харьков: фото из парка Горького в сугробах

Общество 10:15   23.11.2022
Оксана Горун
Заснеженный Харьков: фото из парка Горького в сугробах Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького

Харьков укрыло снегом.

Утренние фото любимого места отдыха харьковчан мирных времен — парка Горького опубликовала пресс-служба парка.

Парк Горького в снегу в Харькове 2
Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького
Парк Горького в снегу в Харькове 3
Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького
Парк Горького в снегу в Харькове 4
Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького
Парк Горького в снегу в Харькове 5
Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького
Парк Горького в снегу в Харькове 6
Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького
Парк Горького в снегу в Харькове 7
Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького

«Снежное утро в Центральном парке. Все покрыто белым одеялом», — подписали кадры в telegram.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков укрыло снегом".