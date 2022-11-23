Заснеженный Харьков: фото из парка Горького в сугробах

Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Горького

Харьков укрыло снегом.

Утренние фото любимого места отдыха харьковчан мирных времен — парка Горького опубликовала пресс-служба парка.

«Снежное утро в Центральном парке. Все покрыто белым одеялом», — подписали кадры в telegram.