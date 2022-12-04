Медики Kraken врятували дітей зі стрілецького бою та подарували їм ноутбуки
Історія порятунку, що сталася під час звільнення Куп’янська, набула продовження.
“Під час звільнення Куп’янська співробітники медичної служби нашого підрозділу врятували сім‘ю та евакуювали їх із зони бойових дій. Двоє дітей разом з мамою та бабусею потрапили у самий епіцентр стрілкового бою, коли підрозділ звільняв лівий берег міста від окупантів. Ворожа куля влучила одній дитині у плече, друга потрапила у легеню“, – розповів передісторію начальник штабу спецпідрозділу ГУР Міноборони “Кракен” Костянтин Немічев.
Медики “Кракен” змогли стабілізувати поранену дитину й доправили її до шпиталю, де дитині успішно провели операцію. Зараз життя та здоров’я врятованого – поза небезпекою.
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“За час спілкування склалися теплі стосунки, і наші медики вирішили зробити дітям подарунок у вигляді ноутбуків, завдяки яким вони зможуть здобувати освіту в Харкові дистанційно”, – повідомив Немічев.
Нагадаємо, харківський спецпідрозділ Kraken знову набирає бійців.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 19:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історія порятунку, що сталася під час звільнення Куп’янська, набула продовження".