Харківський спецпідрозділ Kraken знову набирає бійців. Як вступити
Харківський розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР Міноборони Kraken оголосив про поновлення набору рекрутів на курс молодого бійця.
Про це повідомили у Telegram-каналі підрозділу.
Серед вимог, зазначених у публікації, – хороша фізична та психологічна підготовка. Ще одна умова – шукають цивільних.
Щоб потрапити до Kraken, необхідно заповнити анкету за посиланням, з кандидатами обіцяють зв’язатися.
Нагадаємо, що попередній набір рекрутів у штурмову роту оголошувався 3 серпня, і за дві доби 800 людей виявили бажання приєднатися до спецпідрозділу .
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 14:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР Міноборони Kraken оголосив про поновлення набору рекрутів на курс молодого бійця.".