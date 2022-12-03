Харківський спецпідрозділ Kraken знову набирає бійців. Як вступити

Харківський розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР Міноборони Kraken оголосив про поновлення набору рекрутів на курс молодого бійця.

Про це повідомили у Telegram-каналі підрозділу.

Серед вимог, зазначених у публікації, – хороша фізична та психологічна підготовка. Ще одна умова – шукають цивільних.

Щоб потрапити до Kraken, необхідно заповнити анкету за посиланням, з кандидатами обіцяють зв’язатися.

Нагадаємо, що попередній набір рекрутів у штурмову роту оголошувався 3 серпня, і за дві доби 800 людей виявили бажання приєднатися до спецпідрозділу .