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Харківський спецпідрозділ Kraken знову набирає бійців. Як вступити

Суспільство 14:28   03.12.2022
Олена Нагорна
Харківський спецпідрозділ Kraken знову набирає бійців. Як вступити

Харківський розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР Міноборони Kraken оголосив про поновлення набору рекрутів на курс молодого бійця.

Про це повідомили у Telegram-каналі підрозділу.

Серед вимог, зазначених у публікації, – хороша фізична та психологічна підготовка. Ще одна умова – шукають цивільних.

Щоб потрапити до Kraken, необхідно заповнити анкету за посиланням, з кандидатами обіцяють зв’язатися.

Нагадаємо, що попередній набір рекрутів у штурмову роту оголошувався 3 серпня, і за дві доби 800 людей виявили бажання приєднатися до спецпідрозділу .

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 14:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР Міноборони Kraken оголосив про поновлення набору рекрутів на курс молодого бійця.".