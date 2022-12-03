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Харьковское спецподразделение Kraken вновь набирает бойцов. Как вступить

Общество 14:28   03.12.2022
Елена Нагорная
Харьковское спецподразделение Kraken вновь набирает бойцов. Как вступить Фото: Kraken

Харьковское разведывательно-диверсионное подразделение ГУР Минобороны Kraken объявило о возобновлении набора рекрутов на курс молодого бойца.

Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.

Среди требований, которые указаны в публикации, — хорошая физическая и психологическая подготовка. Еще одно условие — ищут гражданских.

Чтобы попасть в Kraken, необходимо заполнить анкету по ссылке, с кандидатами обещают связаться.

Напомним, что предыдущий набор рекрутов в штурмовую роту объявлялся 3 августа, и за двое суток 800 человек изъявили желание присоединиться к спецподразделению.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 14:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское разведывательно-диверсионное подразделение ГУР Минобороны Kraken объявило о возобновлении набора рекрутов на курс молодого бойца.".