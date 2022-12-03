Харьковское спецподразделение Kraken вновь набирает бойцов. Как вступить
Фото: Kraken
Харьковское разведывательно-диверсионное подразделение ГУР Минобороны Kraken объявило о возобновлении набора рекрутов на курс молодого бойца.
Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.
Среди требований, которые указаны в публикации, — хорошая физическая и психологическая подготовка. Еще одно условие — ищут гражданских.
Чтобы попасть в Kraken, необходимо заполнить анкету по ссылке, с кандидатами обещают связаться.
Напомним, что предыдущий набор рекрутов в штурмовую роту объявлялся 3 августа, и за двое суток 800 человек изъявили желание присоединиться к спецподразделению.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 14:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское разведывательно-диверсионное подразделение ГУР Минобороны Kraken объявило о возобновлении набора рекрутов на курс молодого бойца.".