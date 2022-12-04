Медики Kraken спасли детей из стрелкового боя и подарили им ноутбуки (фото)
История спасения, случившаяся во время освобождения Купянска, получила продолжение.
«Во время освобождения Купянска сотрудники медицинской службы нашего подразделения спасли семью и эвакуировали их из зоны боевых действий. Двое детей вместе с мамой и бабушкой попали в самый эпицентр стрелкового боя, когда подразделение освобождало левый берег города от оккупантов. Вражеская пуля попала одному ребенку в плечо, вторая попала в легкое», — рассказал предысторию начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны Kraken Константин Немичев.
Медики Kraken смогли стабилизировать раненого ребенка и доставили его в госпиталь, где ему успешно провели операцию. Сейчас жизнь и здоровье спасенного — вне опасности.
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«За время общения сложились теплые отношения, и наши медики решили сделать детям подарок в виде ноутбуков, благодаря которым они смогут получать образование в Харькове дистанционно», — сообщил Немичев.
Напомним, харьковское спецподразделение Kraken вновь набирает бойцов.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 19:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "История спасения, случившаяся во время освобождения Купянска, получила продолжение".