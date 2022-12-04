Медики Kraken спасли детей из стрелкового боя и подарили им ноутбуки (фото)

История спасения, случившаяся во время освобождения Купянска, получила продолжение.

«Во время освобождения Купянска сотрудники медицинской службы нашего подразделения спасли семью и эвакуировали их из зоны боевых действий. Двое детей вместе с мамой и бабушкой попали в самый эпицентр стрелкового боя, когда подразделение освобождало левый берег города от оккупантов. Вражеская пуля попала одному ребенку в плечо, вторая попала в легкое», — рассказал предысторию начальник штаба спецподразделения ГУР Минобороны Kraken Константин Немичев.

Медики Kraken смогли стабилизировать раненого ребенка и доставили его в госпиталь, где ему успешно провели операцию. Сейчас жизнь и здоровье спасенного — вне опасности.

«За время общения сложились теплые отношения, и наши медики решили сделать детям подарок в виде ноутбуков, благодаря которым они смогут получать образование в Харькове дистанционно», — сообщил Немичев.

Напомним, харьковское спецподразделение Kraken вновь набирает бойцов.