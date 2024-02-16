Дети Харькова, чьи дома сгорели от удара «шахедов», получили ноутбуки (фото)
Фото: Харьковский горсовет
501 ноутбук получили школьники Харькова от Министерства образования и науки Украины.
Лично гаджеты передали 15 детям. Среди них — шесть учеников, чьи дома сгорели 9 февраля во время атаки вражеских «шахедов» по Немышлянскому району, сообщили в Харьковском горсовете.
По данным ХОВА, всего Харьковщина получила 3600 гаджетов. Их распределили между школами области, а также детьми из уязвимых категорий населения.
«В целом при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) заведения общего среднего образования и дети Харьковщины в 2023 году получили 13 700 ноутбуков», — отметили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 12:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "501 ноутбук получили школьники Харькова от Министерства образования и науки Украины.".