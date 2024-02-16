Учні Харкова, чиї будинки згоріли від удару БпЛА, отримали ноутбуки (фото)
Фото: Харківська міськрада
501 ноутбук отримали школярі Харкова від Міністерства освіти і науки України.
Особисто гаджети передали 15 дітям. Серед них – шестеро учнів, чиї домівки згоріли 9 лютого під час атаки ворожих «шахедів» по Немишлянському району, повідомили у Харківській міськраді.
За даними ХОВА, загалом Харківщина отримала 3600 гаджетів. Їх розподілили між школами області, а також дітьми із вразливих категорій населення.
«Загалом за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) заклади загальної середньої освіти та діти Харківщини в 2023 році отримали 13 700 ноутбуків», – зазначили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 12:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "501 ноутбук отримали школярі Харкова від Міністерства освіти і науки України.".