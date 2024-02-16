Учні Харкова, чиї будинки згоріли від удару БпЛА, отримали ноутбуки (фото)

501 ноутбук отримали школярі Харкова від Міністерства освіти і науки України.

Особисто гаджети передали 15 дітям. Серед них – шестеро учнів, чиї домівки згоріли 9 лютого під час атаки ворожих «шахедів» по Немишлянському району, повідомили у Харківській міськраді.

За даними ХОВА, загалом Харківщина отримала 3600 гаджетів. Їх розподілили між школами області, а також дітьми із вразливих категорій населення.

«Загалом за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) заклади загальної середньої освіти та діти Харківщини в 2023 році отримали 13 700 ноутбуків», – зазначили у ХОВА.

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